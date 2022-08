Ferito a Comerio nella grotta Remeron: soccorso alpino in azione

E’ in corso il recupero di uno speleologo di 35 anni ferito all’interno della grotta Remeron nel comune di Comerio. Il ferito è stato colpito da un sasso a una quota di -100 metri rispetto all’ingresso.

Sul posto è presente il Soccorso Alpino di Varese con alcuni specialisti per il soccorso in grotta. Ci vorranno alcune ore per riportare in superficie il ferito, probabilmente prima dell’arrivo del buio, e comunque qualora l’intervento dovesse protrarsi oltre il tramonto è prevista la possibilità di un intervento con l’elicottero.

In tutto sul posto sono attivi una ventina di tecnici del soccorso alpino – Cnsas – arrivati anche da fuori regione.

L’allarme è stato dato da una persona in compagnia del ferito durante l’esplorazione della grotta Remeron che una volta raggiunta la superficie ha chiamato il 112 attivando il soccorso sanitario arrivato sul posto attorno alle 13.

(ultimo aggiornamento ore 17.00 7 agosto 2022)