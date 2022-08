A Ispra torna la Festa del bambino pescatore

Una giornata dedicata a bambini e ragazzi per conoscere la bellezza del Lago Maggiore attraverso la pesca. Domenica 28 agosto sul lungolago di Ispra, l’Associazione Pescatori Ispresi promuoverà la settima Festa del bambino pescatore.

Sarà l’occasione per trascorrere una mattinata di pesca tra amici, per divertirsi e avvicinarsi a questa attività così radicata nel territorio dei laghi Varesini. Si lanceranno le lenze alle 8.30 e si pescherà fino alle 11.30. L’evento è aperto a tutti i bambini e le bambine dai quattro ai 14 anni. Tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto. L’Associazione Pescatori Ispresi fornirà le attrezzature necessarie anche a coloro che ne saranno sprovvisti. Al termine dell’evento si terranno le premiazioni di tutti i bambini.

«Il nostro scopo – spiegano gli organizzatori – è quello di far divertire i bambini e far loro conoscere quanto può essere bello il nostro lago vissuto insieme ai propri amici e alle loro famiglie in un ambito di puro divertimento. Non sarà una vera gara, ma una mattinata di pesca tra amici e a fine mattinata ognuno riceverà un premio. Come associazione vogliamo promuovere il nostro territorio e cercare di trasmettere il rispetto per il nostro Lago».