Alla biblioteca di Monvalle arrivano i “Colori (e suoni) d’autunno”

La festa prevista per Luglio “Luci e suoni d’estate” rinviata per maltempo, verrà recuperata questo mese, convertendosi in “Colori e suoni d’autunno”.

La data fissata è domenica 22 settembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 con lo stesso programma: musicoterapia 0-3 anni, letture, laboratori tematici, cerchio guidato di percussioni e spettacolo di magia comico per bambini. Tutte le attività sono gratuite.

Se volete festeggiare con noi, non indugiate oltre e iscrivetevi ai seguenti link:

PER LA LETTURA, I LABORATORI TEMATICI E IL CERCHIO DI PERCUSSIONI:

https://forms.gle/meNBusErE3sTCzsY8

PER MUSICOTERAPIA 0-3 ANNI:

https://forms.gle/h1WGS45WcincRTCh9

Lo spettacolo di magia è aperto a tutti senza bisogno di prenotazione.

Biblioteca Comunale di Monvalle