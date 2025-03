Smonting a Sangiano: la vecchia tecnologia diventa una miniera urbana

Sabato 5 aprile alle ore 15:30 a Sangiano, Villa Fantoni ospita Smoting, un divertente laboratorio gratuito per famiglie con bambini dai 6 anni

Centinaia di oggetti elettronici quotidiani inutilizzati, inutili erano detinate ad inquinare, e invece c’è Smonting! Una pratica virtuosa che trasforma rifiuti tecnologici in miniere urbane da cui estrarre didattica, creatività, sostenibilità ambientale, relazione e bellezza!

Sabato 5 aprile alle ore 15:30 a Sangiano, Villa Fantoni ospita Smonting, un workshop dove allestiremo un workshop per famiglie con bambini di età a partire dai 6-7 anni per divertirsi insieme dando nuova e incredibile vita a sottovalutati, bellissimi, rottami.

COME FUNZIONA SMONTING

Si prende un oggetto comune – come un PC, un frullatore, oun un aspirapolvere – e si comincia a svitare, staccare, sfilare, scollegare, estrarre, separare. Se il lavoro è fatto bene e con attenzione alla fine non restano che viti, dadi, fili, sfere, molle, vetri, circuiti, motorini, altoparlanti, aste, tubi, calamite, avvolgimenti, resistenze, interruttori, guarnizioni, forme in plastica, ferro, rame, alluminio, acciaio, leghe varie.

«È una vera e propria esperienza formativa – spiega Daniela Mior del Pargolario promotore dell’iniziatia – Impone osservazione e autocontrollo. Richiede di decidere cosa fare prima, quale attrezzo utilizzare, come superare una situazione indecifrabile. E magari anche la scelta di tornare indietro».

E poi bisogna rispettare le cose: smontare non è rompere, gli attrezzi vanno usati nel modo giusto, bisogna adottare precauzioni. Il tutto insieme ad altre persone, con la supervisione di un coach, e divertendosi, perché lo Smoting prevede un solo risultato: il successo.

L’organizzazione del workshop è stata possibile grazie al contributo del 5 per mille, la collaborazione con l’Associazione Smonting di Milano, la ProLoco di Sangiano e il patrocinio del Comune di Sangiano.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK



Ad aprile Il Pargolario propone anche nuovi laboratori gratuiti con i progetto Spazi Consapevoli: Mosaico per bambini a Cuveglio e Ceramica per ragazzi dagli 11 ai 18 anni a Caravate: scopri QUI come partecipare.