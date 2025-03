Laboratori gratuiti di Mosaico per bambini e Ceramica per ragazzi con Il Pargolario

Nel mese di aprile continuano i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, nell’ambito del progetto Spazi consapevoli, promosso dall’associazione Il Pargolario con il prezioso contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e la collaborazione delle scuole di Caravate e Cuveglio che ospitano le attività il pomeriggio.

Le nuove proposte in partenza ad aprile sono due, ciascuna articolata su tre incontri.

Dal 2 aprile, il mercoledì alle ore 16

MOSAICO – Per bambini dai 6 agli 11 anni

alla Primaria di Cuveglio

Quando si pensa a una forma d’arte che ha resistito brillantemente alla prova del tempo, si pensa al mosaico. Con una ricca storia che risale alle antiche civiltà, le tessere di mosaico non solo hanno adornato i più grandi palazzi ed edifici religiosi, ma sono anche protagoniste del design contemporaneo.

I ragazzi realizzeranno un mosaico in collaborazione con il noto artista locale Andrea Sala di Brenta.

Dal 12 aprile,il sabato dalle ore 14:45 alle 16

CERAMICA – Per ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Alla biblioteca comunale e scuola media di Caravate

Dai primissimi esempi di manufatti in ceramica, realizzati durante il periodo preistorico dalle popolazioni sahariane e in Giappone, è passato davvero molto tempo! E la ceramica è ancora qui, nelle case di ciascuno.

Ai ragazzi viene proposto un laboratorio educativo artistico in collaborazione con l’artista locale Sarah Dalla Costa di Laveno Mombello, per conoscere l’arte ceramista e gli importanti sviluppi territoriali, con particolare riferimento al valorizzazione del marchio della Ceramica di Laveno.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, non sono richiesti particolari requisiti e non occorre essere alunni del plesso dove si svolge l’attività.

I posti però sono limitati ed è necessaria l’iscrizione a QUESTO LINK

SPAZI CONSAPEVOLI

Il progetto Spazi consapevoli nasce dall’adesione al bando di Fondazione Banca del Monte di Lombardia per offrire ai bambini e agli adolescenti la possibilità di fruire di spazi altrimenti non utilizzati a tempo pieno e di identificare la scuola quale luogo di conoscenza, studio, aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico.

Creare opportunità di socializzazione, inclusione, educazione e formazione anche informale all’interno della propria scuola; contrastare il divario tra studenti provenienti da contesti familiari diversi per cultura e condizione sociale; garantire a tutti gli studenti le medesime e migliori condizioni di accesso ai percorsi di studio; prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa, la discriminazione e la violenza di genere e il bullismo.

“Si ringraziano i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “G. e A. Frattini di Caravate e “D.Alighieri” di Cuveglio che con grande entusiasmo hanno aderito alla rete di sostegno e alle Amministrazioni Comunali di Caravate e Cuveglio che, con altrettanto spirito collaborativo, hanno messo a disposizione i plessi scolastici”, scrive Daniela Mior, presidente del Pargolario.

Tel 3667550411 – e-mail: ilpargolario@gmail.com – pec: ilpargolario@pcert.postecert.it