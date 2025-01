Laboratori di yoga per bambini, musica e ceramica a Cuveglio con il Pargolario

Il Pargolario apre il nuovo anno con nuovi corsi gratuiti per bambini e ragazzi che vogliono sperimentare e mettersi in gioco. Dopo la pausa delle festività natalizie, grazie al prezioso contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, riparte il progetto Spazi consapevoli presso la scuola di Cuveglio, con percorsi di Musica e Yoga per i bambini della primaria e di Ceramica per i ragazzi della secondaria.

Gli spazi semplicemente si misurano, si concedono o si possono anche negare. Quando però hanno a che fare con la memoria, le emozioni e il desiderio allora diventano “luoghi” di accoglienza. I nostri “luoghi” li abbiamo chiamati “spazi consapevoli”, perché gli spazi che ci hanno concesso, quelli della scuola di Cuveglio, sono diventati luoghi per accogliere bambini e ragazzi, per svolgere laboratori artistici e non solo.

«Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il sapere», spiega Daniela Mior, presidente del Pargolario.

Di seguito le proposte nel dettaglio.

MUSICA dal 9 gennaio

Laboratorio educativo per conoscere i principali elementi della musica e di agire con essi, imparando ad ascoltare e capire ciò che quest’arte intangibile può offrire.

Ogni giovedì dalle 16.30 alle 17.30, per bambini dai 6 agli 11 anni.

YOGA dal 17 gennaio

Laboratorio trasversale che spazia dall’attività fisica a quella mentale e creativa.

Ogni venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle 17, per bambini dai 6 agli 11 anni.

CERAMICA dal 29 gennaio

Laboratorio educativo artistico per conoscere l’arte ceramista e gli importanti sviluppi territoriali, con valorizzazione del Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno.

Il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 16, per ragazzi dai 12 ai 18 anni.

COME PARTECIPARE

La partecipazione ai laboratori è gratuita, non sono richiesti particolari requisiti e non occorre essere alunni del plesso dove si svolge l’attività.

I posti però sono limitati ed è necessaria l’iscrizione a QUESTO LINK

Per maggiori informazioni contattare Daniela al 3667550411 (anche via WhatsApp).

SPAZI CONSAPEVOLI

Il progetto Spazi consapevoli nasce dall’adesione al bando di Fondazione Banca del Monte di Lombardia per offrire ai bambini e agli adolescenti la possibilità di fruire di spazi altrimenti non utilizzati a tempo pieno e di identificare la scuola quale luogo di conoscenza, studio, aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico.

I percorsi attivati vogliono creare opportunità di socializzazione, inclusione, educazione e formazione anche informale all’interno della scuola; contrastare il divario tra studenti provenienti da contesti familiari diversi per cultura e condizione sociale; garantire a tutti gli studenti le medesime e migliori condizioni di accesso ai percorsi di studio; prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, la discriminazione e la violenza di genere e il bullismo.