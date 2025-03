Una nuova iniziativa per la biblioteca di Cuveglio: al via le serate dedicate ai giochi di ruolo

La Biblioteca Civica di Cuveglio si prepara ad accogliere un’iniziativa innovativa che mira a coinvolgere attivamente i cittadini, in particolare i giovani, in un’esperienza ludico-culturale unica. L’idea, promossa dall’amministrazione comunale e illustrata dal consigliere con delega alla cultura, Silvano Premoselli, nasce dalla volontà di rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili alla comunità.

A partire da sabato 5 aprile 2025, alle ore 20:30, la Biblioteca si trasformerà in un luogo di avventure e storie condivise con una serata interamente dedicata ai giochi di ruolo. L’evento, completamente gratuito, è aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi dai 12 anni in su, inclusi coloro che non hanno mai avuto modo di sperimentare questo tipo di gioco. Durante la serata saranno allestiti diversi tavoli con sessioni di giochi di ruolo, tra cui il celebre Dungeons & Dragons e molte altre proposte. Master esperti guideranno i partecipanti attraverso mondi fantastici, scenari di fantascienza, ambientazioni storiche e thriller, offrendo un’esperienza di narrazione collettiva che unisce strategia, collaborazione e creatività.

Ma cos’è un gioco di ruolo? Si tratta di un’esperienza narrativa interattiva in cui i partecipanti interpretano personaggi immaginari all’interno di una storia guidata dal Master, il narratore. Le scelte dei giocatori influenzano lo sviluppo della trama, rendendo ogni partita unica e imprevedibile. Un pizzico di fortuna, spesso determinato dal lancio dei dadi, aggiunge ulteriore suspense e dinamismo all’avventura.

Uno degli aspetti più affascinanti di questa forma di gioco è la capacità di unire generazioni diverse: giovani e adulti, genitori e figli possono sedersi allo stesso tavolo e condividere momenti di divertimento e creatività. Il gioco di ruolo stimola il problem solving, il lavoro di squadra e l’empatia, valori essenziali in una società sempre più digitale e frammentata. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Cuveglio al numero 0332/62400 o visitare la pagina Facebook dell’ente. Le iscrizioni sono già aperte su Eventbrite, dove è possibile trovare anche tutti i dettagli dell’evento.