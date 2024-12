Flow, Vaiana, Bartali e Mufasa tra i protagonisti della nuova stagione di CinemaKids

Con l’Epifania riparte da Flow la rassegna di cinema per famiglie della domenica pomeriggio al Nuovo di Varese. In calendario 9 animazioni e un film

Parte eccezionalmente di lunedì, nel giorno dell’Epifania, la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di film per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema Nuovo di viale dei Mille la domenica pomeriggio a Varese.

Da gennaio a maggio undici appuntamenti, nove animazioni e un film da guardare genitori e figli insieme, per riscoprire con i bambini la magia del grande schermo con una proposta di qualità a prezzi contenuti: 5 euro per tutti il costo del biglietto (ridotto a 4 in caso di feste di compleanno, più un omaggio per il feseggiato).

Il primo appuntamento sarà lunedì 6 gennaio con Flow, un mondo da salvare, originale animazione europea che ha conquistato l’ultimoFestival di Cannes con una sorta di Aca di Noè del futuro, senza capitano, carica di meraviglia e spirito di sopravvivenza. Per ribadire che di fronte alle avversità l’unica scelta di senso è collaborare. Il film sarà proposto anche domenica 12 gennaio.

Non potevano mancare in questa edizione di CinemaKids gli ultimi due successi della Disney, tra le animazioni più amate di queste Feste:: Mufasa e Oceania 2. Quest’ultima sarà proiettata domenica 19 gennaio per vivere o rivivere sul grande schermo la nuova avventura di Vaiana, principessa non convenzionale, e del semidio Maui, ancora una volta insieme in un incredibile viaggio per mari semi sconosciuti, popolati di improbabili navigatori, alla scoperta di un passato dimenticato. La storia di Mufasa, raccontata da Rafiki, timon e Pumba a Kiara, la leoncina figlia di Simba, l’indimenticato Re Leone e Nala, sarà invece proiettato domenica 2 marzo. È l’occasione per conoscere il viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino.

Domenica 26 gennaio Cinemakids propone un’animazione italo-indio-irlandese che intreccia passato, presente e futuro in un’irrinunciabile sogno di pace e fratellanza. È La bicicletta di Bartali, animazione che sovrappone la storia dei documenti falsi trasportati dal grande campione tra il ’43 e il ’44 per salvare centinaia di ebrei dai nazifa­scisti, all’amicizia tra due giovani ciclisti istraeliani, David ebreo e Ibrahim arabo, uniti nello sport e nel desiderio di abbattere muri, barriere e confini. (dagli 8 anni in su).

La rassegna prosegue a febbraio con due animazioni europee sull’amicizia. Il 9 febbraio c’è Buffalo kids dove i fratelli irlandesi Tom e Mary e l’americano Nick, in sedia a rotelle, sono tutti e tre coinvolti in numerose avventure. E poi il 16 febbraio c’è Snot e Splash e il mistero dei buchi scomparsi: una vacanza dai risvolti imprevedibili, con strano piogge dal cielo e incredibili accadimenti (film liberamente tratto da un romanzo per bambini di Manlio Castagna)

A marzo, oltre a Mufasa di cui sopra, CinemaKids propone a bambini e famiglie DogMan (16 marzo), animazione americana che racconta di un cane poliziotto, unito per la vita al suo collega umano, e poi il 30 marzo una nuova avventura di Paddington, in Perù questa volta, per risalire dall’Amazzonia alle Ande, alla ricerca di una zia scomparsa e di un tesoro nascosto.

Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono il 13 aprile con The legend of Ochi, fantasiosa animazione americana ambientata in un villaggio remoto nel quore di una foreste dove la giovane Yuri scopre di essere in grado di comunicare con un cucciolo di Ochi – rarissima specie animale – abban­donato dal suo branco. , ed è pronta a tutto pur di aiutarlo (dai 9 anni). E infine Una Barca in giardino (domenica 4 maggio), poetica animazione francese su un’eccentrica iniziativa.

Tutte le proiezioni di CinemaKids si svolgono la domenica pomeriggio, sempre alle ore 15 sul grande schermo del Cinema Nuovo, in viale dei Mille 39 a Varese.

Il programma completo della rassegna è a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema, contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.