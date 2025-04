Gruppo di Parola dona ascolto ai bambini che vivono la separazione dei genitori

Parte sabato 12 aprile, alle ore 10 alla Corte del CIliegio di Castellanza, un nuovo percorso gratuito con esperti per sostenere i bambini in fase di separazione o divorzio

Il Centro per la Famiglia della Valle Olona promuove un’importante iniziativa dedicata ai bambini che affrontano la separazione dei genitori. Il 12 aprile alla Corte del Ciliegio di Castellanza, verrà avviato un nuovo ciclo del Gruppo di Parola, un percorso dedicato ai più piccoli per riuscire a esprimere tutte le emozioni, i dubbi e le preoccupazioni legate ai cambiamenti familiari.

I Gruppi di Parola sono incontri rivolti a bambini tra i 6 e i 12 anni che vivono l’esperienza della separazione o del divorzio dei genitori.

Attraverso attività ludiche, il disegno e il dialogo, i partecipanti possono condividere vissuti comuni e trovare strategie per affrontare al meglio la nuova realtà.

Il percorso è condotto da professionisti esperti che aiutano i bambini a dare voce ai propri sentimenti e a comprendere meglio le dinamiche familiari in cambiamento.

Vivere la separazione dei genitori è un momento delicato per ogni bambino. Il Gruppo di Parola è e un’occasione preziosa di confronto e sostegno, per accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita e consapevolezza.

Di seguito le date dei nuovi incontri.

Sabato 12 aprile, ore 10:00 : incontro di presentazione con i genitori

: incontro di presentazione con i genitori sabato 10, 17, 24, 31 maggio – dalle 10:00 alle 12:00: incontri con i bambini. All’ultima ora dell’incontro del 31 maggio è prevista la presenza dei genitori per un momento di condivisione finale.

L’iniziativa si svolge presso La Corte del Ciliegio, in viale Lombardia a Castellanza.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione.

Per iscrivere i propri figli, è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a centrofamiglia@labandacoop.it o contattare il numero 0331 680318 (lun-ven, 9.30-12.30).