Gruppo di Parola per figli di genitori separati alla Corte del Ciliegio di Castellanza

Separarsi è una scelta che riguarda gli adulti, ma anche i bambini vivono questo cambiamento con tante emozioni contrastanti, dubbi e domande. Per aiutare i figli di genitori separati a esprimersi e a trovare strategie per affrontare con serenità la situazione, il Centro per la Famiglia della Valle Olona propone un’iniziativa speciale: il Gruppo di Parola.

Si tratta di un percorso gratuito di gruppo per bambini dai 6 ai 12 anni che hanno vissuto o stanno vivendo il complicato momento della separazione tra papà e mamma.

Ogni bambino reagisce a modo suo alla notizia della separazione a seconda dell’età, del carattere e della personalità: è fondamentale porre grande attenzione al benessere emotivo e alle problematiche che possono emergere durante questo cambiamento nell’assetto familiare.

Per questa ragione, il Gruppo di Parola vuole offrire uno spazio sicuro e confidenziale in cui i figli possano esprimere domande e preoccupazioni, favorendo un percorso di ascolto con la presenza di due conduttrici.

Durante gli incontri i partecipanti potranno condividere momenti di confronto con coetanei che vivono situazioni simili.

Un’iniziativa istituzionale per il benessere familiare

Il Centro per la Famiglia della Valle Olona offre servizi di informazione e orientamento alle famiglie dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona.

Finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria tramite il Fondo per le Politiche della Famiglia e gestito dalla Cooperativa laBanda – con oltre 20 anni di esperienza nel sociale ed educativo – il progetto coinvolge anche l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona e i Servizi Sociali dei sette Comuni.

L’obiettivo è rendere più facile l’accesso alle risorse del territorio, sostenere la genitorialità e promuovere il benessere con attività di qualità e spazi dedicati.

Cristiano Castellazzi, presidente della Cooperativa laBanda, commenta: “Con gli appuntamenti del Gruppo di Parola, il Centro per la Famiglia della Valle Olona conferma il suo impegno nel garantire servizi di qualità che rispondano ai bisogni attuali e reali delle famiglie del nostro territorio”.

Gruppo Parola: i dettagli del percorso

Il percorso previsto parte con un primo incontro di presentazione per i genitori: sabato 1° marzo 2025 alle ore 10 alla Corte del Ciliegio – in viale Lombardia a Castellanza – sede anche di tutti gli incontri per i minori.

Sono previsti poi quattro incontri settimanali per i bambini (il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00)nelle giornate del 15, 22 e 29 marzo e 5 aprile 2025.

La seconda parte dell’ultimo appuntamento prevede la partecipazione anche ai genitori per favorire il confronto e la condivisione finale. Al termine del ciclo di incontri, i genitori potranno richiedere un colloquio con le conduttrici.

Come partecipare

La partecipazione è completamente gratuita, ma è necessaria la prenotazione e l’autorizzazione di entrambi i genitori per l’iscrizione del proprio figlio.

Per prenotare contattare il Centro per la famiglia scrivendo a centrofamiglia@labandacoop.it oppure telefonando allo 0331 680318 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30).

Per ulteriori informazioni sui servizi del Centro, visita il sito: www.labandacoop.it/centro-per-la-famiglia