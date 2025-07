Rinforzo per l’attacco della Castellanzese: arriva Olger Merkaj

Dopo i tanti rinnovi, in casa Castellanzese inizia anche il mercato in entrata. Il primo colpo per la squadra neroverde arriva per l’attacco. A rinforzare il reparto dove ci sono già Mario Chessa e Roberto Colombo arriva l’esperienza dell’albanese Olger Merkaj.

Classe 1997, ha iniziato la carriera italiana nelle giovanili della Sampdoria vestendo poi le maglie di numerose squadre tra Serie C e Serie D, tra le queli Casale, Chieri, Bra, Trapani, Fiorenzuola e, in ultimo, Vado. Oltre 300 presenze che arriveranno in dote a mister Ivan Del Prato per un comparto offensivo di grande caratura.

«Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza – sono le prime parole di Merkaj all’ufficio stampa neroverde -, il Direttore mi voleva già da diversi anni così come Mister Del Prato e questi sono aspetti molto importanti e fondamentali in quanto ti fanno sentire la fiducia fin dal principio. Obiettivi? Sicuramente al primo posto c’è sempre la squadra, e la cosa importante è fare bene come gruppo, cercando di arrivare il più in alto possibile, poi arriveranno anche quelli personali ma sopra a tutto c’è la squadra».