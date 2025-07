Domenica 6 luglio la Banda Santa Cecilia in concerto a Pianalunga per gli 80 anni del CAI Castellanza

Il suono degli ottoni e dei legni si fonderà con il silenzio dell’alta montagna: domenica 6 luglio 2025, la musica del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Castellanza risuonerà a Pianalunga in Valsesia, a 2.036 metri d’altitudine, in un emozionante concerto in quota organizzato dal CAI di Castellanza, che quest’anno celebra gli ottant’anni di fondazione.

L’evento gode del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che sostiene l’attività dell’associazione lungo tutto l’anno. Il concerto è la ripetizione di quello che si è tenuto a Castellanza lo scorso 28 giugno alle 21 nel Cortile del Palazzo Comunale (in caso di maltempo al Teatro di via Dante)

«Il Pianalunga sarà la splendida cornice di un concerto che è una replica parziale di quello del 21 giugno al Teatro di via Dante a Castellanza – spiega Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza –. La banda proporrà una versione ridotta, di poco meno di un’ora, pensata per essere condivisa con tutti coloro che saliranno in quota».

Facile da raggiungere, Pianalunga è accessibile a tutti: si può arrivare a piedi con circa un’ora e mezza di cammino, oppure in soli 10-12 minuti grazie agli impianti di risalita che partono direttamente da Alagna. Una volta arrivati, ci si trova immersi in un paesaggio mozzafiato, con vista su tutta la Valsesia: immensi pascoli, centinaia di sfumature di verde e il blu intenso del cielo che esalta le vette circostanti. Dal terminal della telecabina, il primo rifugio, Alpen Stop, si raggiunge in 5 minuti a piedi.

«La montagna, con la sua imponenza e il suo silenzio, e la musica, con la sua forza evocativa, creano insieme uno scenario straordinario. Ma ciò che rende davvero speciale il concerto in quota a Pianalunga è che a suonare sono i musicisti del nostro territorio: persone che vivono, lavorano e fanno crescere le comunità in cui anche la nostra BCC è presente e attiva. La Banda Santa Cecilia di Castellanza rappresenta un’eccellenza culturale e formativa, e vederla esibirsi tra le vette della Valsesia è motivo di profondo orgoglio. Come banca locale, crediamo nella bellezza che nasce dalla passione e dalla dedizione della nostra gente: questo evento ne è un esempio perfetto» Roberto Scazzosi, Presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il concerto si terrà proprio nei pressi dell’Alpen Stop, in un contesto naturale di grande suggestione, dove la musica si fonderà con il silenzio e la maestosità della montagna.

A fare da preludio all’esibizione pomeridiana, un momento istituzionale alle 16:30 in Piazza Grober ad Alagna, dove avverrà uno scambio di saluti e gagliardetti tra le amministrazioni comunali di Castellanza e Alagna, simbolo di vicinanza e collaborazione tra territori.

Il concerto in quota rappresenta un’occasione unica per vivere la musica in un contesto naturale straordinario, dove il paesaggio alpino esalta l’esperienza d’ascolto e celebra l’incontro tra cultura e ambiente.

Il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Castellanza, fondato nel 1904 per iniziativa di don Luigi Testori, prosegue da oltre un secolo la propria missione educativa e culturale. Nel 2008 il Comune di Castellanza ha riconosciuto il valore della banda assegnandole la Civica Benemerenza.

«Il concerto del 6 luglio sarà un tributo alla storia musicale della Santa Cecilia, ma anche un segno tangibile di come la musica possa farsi ponte tra comunità e voce della montagna. Un appuntamento che promette emozione, bellezza e condivisione», conclude Landoni.