Conigli, pulcini e altri animaletti pasquali da costruire con i bambini in biblioteca a Saronno

Dal 21 marzo al 18 aprile la sala ragazzi ospita nel weekend 9 laboratori creativi dedicati alla Pasqua per bambini dai 3 ai 10 anni

Partono venerdì 21 marzo cinque weekend di aperture speciali per la Sala ragazzi della Biblioteca di Saronno che diventa laboratorio creativo per Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni.

“Creiamo simpatici animaletti ispirati alla Pasqua con forbici, colla e fantasia – si legge nell’invito a partecipare – Un’occasione per divertirsi insieme tra colori e magia!”

Gli eventi si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15 e il sabato mattina dalle ore 10, nei cinque weekend dal 21 marzo al 18 aprile, per un totale di 9 incontri.

La partecipazione all’attività è gratuita ma i posti sono limitati.

È quindi necessaria l’iscrizione compilando il modulo a QUESTO LINK

La Biblioteca Civica di Saronno è in viale Santuario 2:

Per maggiori informazioni contattare lo 02 96701153 oppure scrivere a biblioteca@comune.saronno.va.it.