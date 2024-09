Terra e Laghi in scena ad Acquafredda con “Lulù e l suo magico mondo magico”

Con Arianna Rolandi – Testo e regia di Silvia Priori

Uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso di fratellanza, amicizia e generosità.

In un mondo in cui i bambini di oggi hanno tutto e pretendono l’ impossibile Lulù contrappone con forza il significato profondo degli affetti familiari. Nello spettacolo la preparazione del compleanno è trattato come momento rituale in cui il valore degli affetti è esaltato alla massima potenza. Una bambina è a casa da sola, come spesso le capita, e ha mille desideri ma il suo desiderio più grande è stare finalmente in compagnia della sua famiglia.