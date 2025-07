Cinema all’aperto a Valle Olona con Il robot selvaggio

Continua la rassegna cinematografica estiva organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, che porta il cinema all’aperto nei diversi quartieri della città. Dopo le tappe a Schiranna e Bustecche, lunedì 21 luglio sarà la volta di Valle Olona.

La proiezione si terrà nei pressi della Chiesa di Sant’Agostino, dove il pubblico potrà assistere a Il robot selvaggio, film di animazione digitale che propone una riflessione delicata e poetica sul rapporto tra mondo naturale e tecnologia. Una storia che affascina ragazzi e adulti, in grado di far riflettere sul valore dell’empatia, della diversità e della convivenza.

L’inizio è previsto per le 21.30. L’ingresso è libero e gratuito, senza bisogno di prenotazione. Non sono previsti posti a sedere: ogni partecipante potrà portare con sé una sedia o uno sgabello, per godersi la visione più comodamente.

L’iniziativa, itinerante e gratuita, nasce per offrire a cittadini di ogni età l’occasione di vivere spazi pubblici in modo nuovo, condividendo una serata all’insegna della cultura e della socialità. In caso di pioggia la proiezione sarà annullata.