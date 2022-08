La giunta di Busto Arsizio torna a riunirsi

Ecco le principali decisioni assunte dalla giunta che si è riunita oggi, giovedì 25 agosto.

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Su proposta dell’assessore Mario Cislaghi, è stata decisa la collocazione di speciali spazi per l’affissione degli stampati, manifesti, ecc., per la propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre con liste di candidati o candidature uninominali.

Sono 20 le località del territorio comunale come specificato nell’elenco seguente:

1) Viale Cadorna 2) Via Ugo Foscolo 3) Via Galvani – Giardini pubblici 4) Via Castelfidardo-Viale Diaz 5) Corso Italia – Ospedale 6) Viale Stelvio-Via Minghetti 7) Via Rossini – Poliplesso 8) Via Genova-Via Palermo 9) Via Giotto S. Anna 10) Via Marco Polo 11) Piazza Leone XIII (Villa Gagliardi) 12) Via Magenta 13) Via Otto Martiri 14) Via Lodi 15) Via XXIV Maggio 16) Viale Boccaccio 17) Via Espinasse ang. Via Magenta 18) Via Lonate Pozzolo 19) Viale Lombardia 20) Viale Pirandello.

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E STRADALE PRESSO IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO DI MALPENSA

Come si ricorderà, la Giunta ha già approvato un protocollo d’intesa tra la Società di gestione dell’Aeroporto di Malpensa per – SEA s.p.a., il Prefetto della Provincia di Varese, la Regione Lombardia – Assessorato alla Sicurezza, ENAC, Comune di Ferno, Comune di Vizzola Ticino, Comune di Gallarate e Comune di Busto Arsizio, finalizzato alla pianificazione e realizzazione di interventi integrativi in materia di sicurezza urbana e stradale nonchè l’implementazione delle attività di controllo e presidio della rete stradale interessata presso l’aeroporto di Malpensa per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 da parte del personale dei Comandi P.L. dei Comuni sopra indicati al fine di supportare i Comuni di Ferno e di Vizzola Ticino, nel controllo e per la sicurezza dei viaggiatori.

In tale convenzione è prevista la possibilità di adesioni successive di altri comuni e, su sollecitazione della Prefettura, il Comune di Varese ha deciso di entrare a far parte della squadra di intervento. Cosicché è stato predisposto il documento aggiuntivo pervenuto dalla Prefettura di Varese, che prevede l’estensione della partecipazione e la realizzazione dei servizi di polizia locale anche da parte del personale del Comune di Varese, presso il terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, lasciando immutate tutte le ulteriori condizioni di adesione e partecipazione da parte del personale di Polizia Locale del nostro Comune.

SETTIMANA EUROPEA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT WEEK) DAL 20 AL 26 SETTEMBRE 2022 – CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

La Camera di Commercio di Varese ha ottenuto il patrocinio comunale gratuito per l’iniziativa “settimana europea per lo sviluppo sostenibile”(European Sustainable Development Week) prevista dal 20 al 26 settembre 2022, con la quale viene promosso un calendario di eventi, alcuni organizzati direttamente dalla stessa Camera di Commercio, che consentiranno a istituzioni, associazioni, ordini professionali del territorio di partecipare all’organizzazione della “settimana”, di condividere, supportare e patrocinare l’iniziativa con propri eventi formativi e informativi o comunque con iniziative “a tema”.

Il programma degli eventi contempla anche delle iniziative a cura dell’Assessorato alla Sicurezza e Mobilità della nostra Città nella giornata del 22 settembre presso i padiglioni di MalpensaFiere quale momento di partecipazione e condivisione alle finalità dell’evento stesso, iniziative inserite anche nel contesto della Settimana europea della mobilità.