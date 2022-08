La Liuc aspetta le matricole: gli appuntamenti

La LIUC – Università Cattaneo è pronta ad accogliere le nuove matricole, con alcuni momenti dedicati.

Percorsi di avvicinamento all’Università

Un’iniziativa pensata sia per far sentire i nuovi studenti subito parte della comunità LIUC, sia per introdurli allo studio universitario. Le attività si svolgeranno in presenza, da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre, e verteranno su vari ambiti disciplinari, utili sia agli studenti di Economia che a quelli di Ingegneria. Tre i moduli proposti – Strumenti, metodi di studio e motivazione, Matematica, Business English – che le matricole potranno scegliere liberamente. Sono previste sia lezioni che esercitazioni e lavori di gruppo, per favorire la conoscenza reciproca e la socializzazione fra i nuovi studenti. L’impegno sarà di 4/5 ore al giorno, fra mattina e pomeriggio, e sarà possibile pranzare presso la mensa dell’Ateneo. La prima giornata, lunedì 29 agosto, sarà aperta da un saluto del Rettore Federico Visconti.

Il team Buddy per conoscere la LIUC

Nelle giornate di lunedì 5, martedì 6, lunedi 12 e martedì 13 settembre, le matricole saranno guidate alla scoperta degli spazi dell’Università da altri studenti LIUC degli anni successivi, che aderiscono al Buddy Programme, un servizio di supporto e aiuto per l’inserimento nella vita universitaria.

Novità di quest’anno

L’attività è rivolta sia alle matricole (della laurea triennale e magistrale), sia a studenti internazionali. Un’occasione per favorire sin da subito l’integrazione tra studenti stranieri e italiani. Il Buddy Program è coordinato da Divisione Didattica, Orientamento e Counseling and Well-being con supporto Career Service con il fondamentale contributo dei Rappresentanti degli Studenti.