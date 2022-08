Tra maggio e luglio Cri Lombardia ha assistito 20 grandi eventi, “impegno massimo degli operatori”

Garantita l’assistenza sanitaria durante 20 grandi eventi, a beneficio di migliaia di partecipanti: è lo straordinario impegno del personale della Croce Rossa Italiana in Lombardia, svolto nel periodo maggio/ luglio 2022. Oltre alle attività ordinarie, infatti, gli operatori della CRI si sono messi a disposizione durante concerti e manifestazioni presso l’Ippodromo La Maura (4 eventi), lo Stadio S. Siro (11 eventi), P.zza Duomo a Milano (1 evento) e l’Ippodromo Snai (4 Eventi).

A questi si sono aggiunti gli eventi medio/piccoli al Forum di Assago (8) e presso il Carroponte di Sesto San Giovanni (3). I numeri Per ogni grande evento, gestito interamente da Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia con Area Salute e Area Emergenze, sono stati operativi 118 operatori, così suddivisi: – Soccorritori in squadre appiedate (66 unità + 6 riserve); – Soccorritori su Mezzi di Soccorso di Base e Centro Mobile di Rianimazione (15 unità) ; – Coordinatori (3 unità); – Logisti (15 unità); – Personale amministrativo (1 unità); – Personale di back office (3 unità); – Personale di segreteria (2); – Personale sanitario specialista quali medici e infermieri (2+2 unità); – Infermiere Volontarie (3 unità); Il personale CRI è pervenuto da 43 Comitati della Regione, dimostrando ancora una volta l’ampissima disponibilità e la forte coesione a servizio della popolazione. Il materiale logistico è stato fornito a rotazione dai Comitati della provincia di Milano, i mezzi logistici (5/evento) dal Comitato Regionale mentre i mezzi specifici (PCA, cella frigorifero, TLC, Traino rimorchi infermerie per Posto Medico Avanzato) sono stati messi a disposizione da alcuni Comitati Locali.

I prossimi appuntamenti

L’impegno di Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia su questo fronte continua, con un’altra grande sfida: a settembre 2022, infatti, il personale CRI sarà operativo al grande concerto di Lorenzo Jovanotti all’aeroporto di Bresso e con altre attività presso l’ippodromo Snai e il Forum di Assago. “La grande collaborazione tra Volontari, Infermiere Volontarie e Corpo Militare dei Comitati Locali e del Comitato Regionale ci permette di raggiungere sempre ottimi risultati e svolgere importanti attività sul territorio – è il commento del Consiglio Direttivo Regionale CRI – Grazie davvero a tutti per lo straordinario impegno profuso”.