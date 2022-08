Nuovo passaggio in cielo dei satelliti di Space X

Nuovo passaggio nel cielo dei satelliti di Starlink e nuovi avvistamenti. Anche ieri sera, domenica 21 agosto, molti curiosi hanno avvistato quello che è stato definito “un trenino veloce”. I satelliti, appena lanciati dal Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX, sono ancora visibili perchè sono in viaggio per raggiungere la propria orbita. Anche questa sera, dunque, potrete ammirarli nel passaggio in cielo.

Si tratta, lo ricordiamo, dei piccoli satelliti Starlink, lanciati in orbita dal gruppo statunitense SpaceX di Elon Musk, per un progetto di connessione internet via satellite, destinato a coprire anche le aree più remote del pianeta. In rete chi è interessato può approfondire tutti i dettagli.

L’ultimo dei tre passaggi definiti “brillante” dalla stessa società ci sarà alle 21.52 e il passaggio durerà 4 minuti. Lo stesso sito dedicato agli avvistamenti sottolinea che gli orari potrebbero non essere precisissimi. Meglio, dunque, un po’ di flessibilità nell’appostamento per non perdere l’ulteriore avvistamento celeste.

Qui il link per vedere i passaggi di Starlink