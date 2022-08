A Ranco ritorna il “Ferragosto sotto il salice”

Cinque giornate ricche di eventi in riva al Lago Maggiore da giovedì 11 al lunedì 15 agosto

Il Ferragosto sotto il salice torna a Ranco con cinque giornate di festa in riva al Lago Maggiore. Una vera tradizione per il paese. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ranco, infatti, è ormai alla sua 45esima edizione. Un ricco programma attende i visitatori tra concerti, spettacoli per bambini, balli e stand gastronomico. Tutti gli appuntamenti si tengono al Parco Gianni Rodari da giovedì 11 a lunedì 15 agosto.

Il programma del Ferragosto sotto il salice

Si comincia giovedì 11 agosto, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19. Alle 20, invece, al via il concerto del Lago Cromatico con la Ziganoff Orchestra (l’articolo).

Venerdì 12 agosto lo stand gastronomico è aperto sia a pranzo (dalle 12) che a cena (dalle 19). Alle 21, invece, tutti in pista per ballare con l’orchestra Fluband.

Sabato 13 agosto, la festa comincia alle 12 con l’apertura dello stand gastronomico. Da non perdere, alle 12.30, la paella degli Amici di Borquedo. Alla sera si riparte con lo stand gastronomico alle 19. Alle 20.30 comincia lo spettacolo per bambini Il soffio magico, mentre alle 21 si balla con l’orchestra Jennyfer Group.

Anche domenica 14 agosto lo stand gastronomico è attivo sia dalle 12 che dalle 19. In serata l’appuntamento è alle 20.30 con lo spettacolo per bambini del Cappellaio Matto. Alle 21.30, invece, comincia l’animazione a cura dei dj di Bluradio.

A Ferragosto, stand gastronomico aperto dalle 12 e dalle 19. La manifestazione si chiude con l’orchestra Lusien in musica alle 21.