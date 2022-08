Torna Agrivarese, e si sposta ad Angera

Dopo due anni di “stop” forzato ritorna la tradizionale fiera dell’agricoltura “Agrivarese” questa volta in una nuova versione “in riva al lago”.

La novità principale dell’edizione 2022 è infatti il luogo che ospiterà l’evento: l’edizione 2022 di AgriVarese, la principale manifestazione del settore agricolo in provincia, organizzata dalla Camera di Commercio di Varese, non si terrà più nel capoluogo ma sulle sponde del Lago Maggiore, ad Angera, il 9 ottobre prossimo.

L’obiettivo della manifestazione, che si sposta di molti chilometri, resta però lo stesso: far incontrare cittadini e consumatori con la produzione agroalimentare varesina e le sue quasi 2mila imprese: la rassegna organizzata dall’ente Camerale, è in collaborazione con associazioni di categoria e lo stesso Comune di Angera.

ISCRIZIONI APERTE PER LE AZIENDE

In vista del nuovo appuntamento, in questi giorni si sono aperte le iscrizioni per quelle aziende varesine che vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti agroalimentari e florovivaistici, ma anche macchine agricole, attrezzature per il giardino e la manutenzione del verde.

Durante la manifestazione, come da tradizione, non mancheranno poi le degustazioni di piatti realizzati con prodotti tipici.

Le aziende varesine interessate a presenziare con i loro prodotti e servizi all’edizione 2022 di AgriVarese possono presentare domanda utilizzando il form disponibile sui siti sia di Camera di Commercio, all’indirizzo www.va.camcom.it, sia dell’evento, www.agrivarese.com.