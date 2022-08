A Varese i Giardini Estensi aprono le porte alla Stand Up Comedy

Il 2022 è stato l’anno della Stand Up Comedy per la città di Varese: spettacoli che vedono protagonisti giovani comici sagaci e irriverenti, che ormai da un anno portano in diversi locali della città i propri monologhi, comicità senza la quarta parete, senza scenografia, con solo l’utilizzo di un microfono e un pubblico da intrattenere.

Lorenzo Deiana, Giorgio Lodi e Marco Mazzitelli sono gli ideatori Guerrilla Comedy, il primo collettivo di Stand Up Comedy di Varese e provincia. Saranno loro a portare giovedì 8 settembre, insieme ad alcuni dei comici emergenti che hanno collaborato con loro durante i numerosi “open mic”, una serata di comicità presso i Giardini Estensi: “Siamo molto emozionati in vista dell’evento – racconta Lorenzo Deiana – Quando mesi fa io, Giorgio e Marco ci siamo visti offrire l’opportunità di uno spazio nella rassegna di eventi estivi ai Giardini Estensi abbiamo subito pensato di coinvolgere gli altri aspiranti comici che, come noi, si sono ‘buttati’ nei diversi open mic (palchi aperti) organizzati dall’inizio di quest’anno. Subito ci siamo messi in moto per organizzare e abbiamo incontrato il sostegno e la collaborazione del Comune di Varese, Coopuf Iniziative culturali e di Stefano Morandini di MadBoys Eventi e Concerti“.

E prosegue: “L’obiettivo del collettivo è sempre stato quello di portare a Varese il fenomeno ancora ‘underground’ della stand up comedy nelle sue diverse forme, rivolgendo una particolare attenzione ai giovani del territorio“.

Con il grande evento dei Giardini Estensi il collettivo riuscirà finalmente a portare questa idea davanti ad un pubblico numeroso e soprattutto curioso di scoprire questo tipo di comicità che già da qualche anno sta spopolando in Italia.

L’8 settembre apriranno lo spettacolo con brevi monologhi Patrizio Villajuan, che racconterà di cosa cambia e non si sopporti con l’arrivo dei 40 anni; Francesca Marutti che parlerà del modo in cui la nostra generazione capisce, o non capisce, la politica nazionale; Davide Nocelli che tratterà del vivere in generale nel nostro tempo e Marco Mazzitelli che chiuderà la prima parte dello spettacolo con estratti surreali delle sue esperienze di vita.

“Saremo io e Giorgio Lodi a calcare il palcoscenico nella seconda parte dello spettacolo – spiega Deiana – con due monologhi che spazieranno tra diverse tematiche: Giorgio parlerà di aghi, razzismo cambiamento climatico e io, beh, io non parlerò di nulla in particolare”.

A rendere ancora più speciale la serata vi sarà il contributo musicale dei musicisti Edoardo Zanzi, Giacomo Uboldi e Davide Saitta.

L’evento sarà gratuito, ma per prenotare il proprio posto basta registrarsi a questo link.