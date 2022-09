A Verbania comincia LetterAltura

Tutto è pronto per la prima data di LetterAltura: il festival che attraverso la cultura, l’arte e lo spettacolo unisce e fa conoscere il territorio di Verbania e del Vco. Si comincia con l’inaugurazione di mercoledì 21 settembre. Ecco il programma della serata.

Il primo appuntamento di LetterAltura

Mercoledì 21 settembre alle ore 16 è si parte con l’inaugurazione del festival a Villa Giulia con i saluti istituzionali. Alle ore 16.30 si prosegue con l’inaugurazione della mostra fotografica 0° a 5000 mt di Beba Stoppani. Alle ore 17.30 è in programma il concerto del complesso musicale Şerefe, che si propone come un brindisi (è proprio il significato letterale di şerefe, dal turco / e eˈfe/) al viaggio e alla sua universalità. A proposito di brindisi, segue, alle ore 18.45 la degustazione Vini in cammino a cura di AIS Piemonte. Alle ore 21 Daniele Ventola presenta al pubblico di LetterAltura Vento della seta: un cammino antropologico da Venezia alle porte dell’Oriente (Ediciclo): un lungo viaggio a piedi, un cammino di due anni e 12.000 km fino ai margini della Cina, l’avventura straordinaria di un novello Marco Polo che supera i confini.

Il festival proseguirà fino a domenica 25 settembre. Il programma completo si può consultare a questo link.