A8 Milano – Varese: chiusure notturne della stazione di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.