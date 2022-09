Agesp avverte: “Non portate in discarica bombole ed estintori usati”

A seguito di alcune segnalazioni pervenute, Agesp Busto Arsizio ricorda che presso il Centro Multiraccolta di Via Tosi non è possibile conferire bombole di alcun genere (GPL, metano, CO2, elio, bombole da campeggio/camper ecc.) né estintori, ma si informa che sul territorio sono presenti diversi fornitori di questa tipologia di prodotti, che generalmente provvedono al ritiro degli stessi in forma gratuita.

Per informazioni sui materiali conferibili al Centro Multiraccolta: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi).