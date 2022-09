Apre a Cuveglio un ambulatorio di medicina generale

Martedì 13 settembre alle ore 10 presso i locali siti in Via Papa Giovanni XXIII (ex Valcuvia Soccorso) verrà inaugurata la nuova struttura Territoriale Medici di Medicina Generale.

La struttura, ricavata in spazi completamente rinnovati, può ospitare quattro ambulatori medici ed un locale per il servizio infermieristico. «Questa nuova realizzazione tende a creare le condizioni affinché l’attività dei nostri medici di base sia sempre più efficiente affiancandosi ai servizi resi alla popolazione dal nostro Poliambulatorio già da anni attivo. Siete tutti invitati», dicono dall’amministrazione comunale.