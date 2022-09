Come arredare un ufficio alla perfezione

Quando si fa un lavoro d’ufficio si trascorre molto tempo nel luogo di lavoro, spesso ci si ferma a mangiare con i propri colleghi, si condivide un aperitivo a fine giornata e ci si può dover fermare per qualche urgenza. Proprio per questo è importante che l’ufficio sia confortevole, a partire dall’arredamento. Mobili vecchi e rovinati non trasmettono professionalità e innovazione con un arredo ufficio moderno, minimal, capace di valorizzare al meglio gli spazi. Gli elementi di design sono in grado di far brillare uno studio all’avanguardia, in modo da poter accogliere i clienti in un luogo che ispiri fiducia. Sono diversi gli aspetti che bisogna curare quando si arreda un ufficio, per avere un buon risultato bisogna fare in modo che tutto sia perfettamente coordinato.

Puntare sull’open space

Gli uffici con corridoi stretti, tante porte e stanze piccole sfavoriscono il ricircolo dell’aria, creando un ambiente soffocante e poco stimolante per lavorare in modo adeguato. Spesso, nelle aziende, i colleghi lavorano in team e hanno bisogno di confrontarsi continuamente, per questo hanno bisogno di spazi aperti e grandi scrivanie. L’open space è la soluzione giusta, perché è fondamentale mantenere una comunicazione semplice tra i colleghi, senza dover percorrere tutto l’ufficio per raggiungere qualcuno. I luoghi spaziosi con grandi vetrate e molta luminosità sono anche un toccasana per l’umore, rispetto ad ambienti grigi e senza finestre.

Sedie da ufficio professionali

Negli uffici bisogna rimanere seduti per diverse ore di fila ed è necessario utilizzare un supporto adeguato, ovvero sedie da ufficio professionali. Investire nella sedia giusta è importante per la salute dei dipendenti, che con una sedia non adatta potrebbero accusare dolori come mal di schiena o torcicollo. Esistono tantissime sedie belle e comode, da quelle da gaming a quelle di design, da scegliere in base all’arredamento dell’ufficio. Sono da evitare le sedie con braccioli che si muovono, con ruote che non girano e con uno schienale non ergonomico. Quando arrediamo l’ufficio non dobbiamo pensare solo all’aspetto estetico ma anche alla funzionalità degli elementi.

Inserire elementi di design

Quadri moderni, piante, mensole e specchi, sono tanti gli elementi di design che possono arricchire un ambiente di lavoro. C’è chi sceglie uno stile minimal o uno stile urban e chi preferisce quello scandinavo, in ogni caso la parola chiave è modernità. Soprattutto se si lavora in un campo innovativo e tecnologico, è positivo trasmettere un’immagine all’avanguardia dell’azienda, eliminando i documenti cartacei per puntare a soluzioni più veloci e sicure. Uno stile essenziale può valorizzare al meglio questo concetto, andando ad eliminare ciò che è superfluo. Il consiglio è quello di non inserire mai troppi oggetti a vista, meglio accessori grandi e spazi liberi, scegliendo un colore principale che rappresenti a pieno l’immagine aziendale. Se, ad esempio, il logo dell’attività è rosso e bianco, possiamo giocare con questi colori per arredare l’ufficio.

Pareti divisorie

Per quanto un open space sia una splendida idea da adottare, in alcune zone dell’ufficio potrebbe esserci bisogno di più privacy, ad esempio una sala riunioni, l’ufficio del personale. Il miglior modo per dividere gli spazi senza soffocare troppo l’ambiente è inserire delle pareti divisorie, meglio se trasparenti in vetro, in modo da rendere l’ufficio luminoso. Le zone estremamente private possono essere divise con le pareti in cartongesso o con pareti mobili, facili da spostare. Altrimenti, se non si vuole rinunciare al vetro perché è un materiale molto elegante, si può inserire una tenda “alla veneziana” per schermare gli ambienti. Una parete mobile può avere un secondo utilizzo, ovvero si può usare come mobile contenitore per inserire degli oggetti, rendendo così l’ufficio più ordinato.