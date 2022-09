Auser Varese cerca volontari autisti: “Sempre più richieste di aiuto”

Auser Varese cerca volontari muniti di patente per accompagnare volontari e persone fragili, per i loro bisogni quotidiani.

“Riceviamo sempre più richieste di aiuto da parte di persone anziane sole o malati oncologici per essere accompagnati ai luoghi di cura o per le necessità quotidiane. I nostri volontari non riescono a soddisfare tutti e ci dispiace dire no a chi si rivolge a noi. Cerchiamo persone che abbiano voglia di dedicare qualche ora alla settimana per dare un aiuto”, spiegano dall’associazione di volontariato e promozione sociale. Per informazioni è possibile rivolgersi a 0332.813262 o alla mail auservolontariatovarese@gmail.com.