Candiani (Lega): “Nucleare a Varese? Mai detto una cosa simile”

“La notizia diffusa dai 5 stelle riguardo mie dichiarazioni sulla costruzione di una centrale nucleare a Varese, è totalmente falsa. Non ho mai fatto simili affermazioni”.

Ad affermarlo, a poche ore dal voto, è il senatore della Lega Stefano Candiani, candidato per il Centrodestra nel collegio uninominale di Busto Arsizio per la Camera. La replica arriva in risposta ad una esternazione del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Cenci a tema energia nucleare.

“Se i 5Stelle avessero avuto la correttezza di verificare la fondatezza della notizia, si sarebbero accorti che di fronte alla domanda provocatoria posta da una giornalista dopo l’incontro sull’energia tenuto a Gallarate lo scorso mercoledì, ho esattamente spiegato come in provincia di Varese non è in alcun modo ipotizzabile la costruzione di alcuna centrale nucleare, anche volendolo, per questioni tecniche – spiega Candiani -. È incredibile come, a poche ore dal voto vengano inventate notizie totalmente false per racimolare qualche voto in più”.