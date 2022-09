I candidati varesini della Lega si presentano

La Lega di Varese ha scelto di presentare i suoi candidati nella storica sede, andando oltre i rappresentanti varesini e presentando alla provincia anche alcuni dei più significativi rappresentanti dei listini che i varesini voteranno, anche se non sono espressione diretta del territorio.

Si sono presentati così in piazza Podestà i varesini Stefano Candiani e Matteo Bianchi e la milanese di residenza ma varesina di nascita Cristina Cantù. Con loro c’erano anche il monzese Massimiliano Romeo, Paolo Arrigoni da Calolziocorte e il milanese Giuseppe Valditara.

Alla presentazione, coordinata dal referente provinciale Stefano Gualandris, non hanno potuto partecipare solo in tre: i due varesini Umberto Bossi, “il senatur”, capolista al proporzionale per la Camera, Manuela Maffioli, assessore al cultura di Busto Arsizio e candidata al proporzionale per la Camera dei deputati e la bergamasca Daisy Pirovano.

Insieme ai temi d’attualità come energia, sanità e aiuti all’imprenditoria lombarda, nelle parole dei candidati sono risuonate anche parole storiche, come quelle dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, voce del programma che tutti i presenti hanno ricordato, con l’assoluta fiducia nel poterlo mettere in pratica dopo il 25 settembre.