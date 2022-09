A Castiglione Olona ritorna il te con l’autore

Ritorna il te con l’autore, l’iniziativa dell’associazione Borgo antico che ormai dal lontano 2013 accoglie autori locali e nazionali, in particolare, giallisti.

L’appuntamento è nel Centro storico di Castiglione Olona, quando, il 18 settembre prossimo, dalle 10 alle 17, si svolgerà la seconda edizione del Borgo di libri. Un’occasione per incontrare diversi autori che sono passati dalla rassegna castiglionese ma anche nuovi autori che saranno presto ospiti.

«L’idea di una manifestazione di gruppo, che ospitasse diversi narratori, era stata lanciata prima della pandemia ed aveva avuto un buon successo. Per questo, abbiano pensato di riproporla – dice il presidente dell’associazione, Ugo Marelli -, e ci permette di dare il via alla nuova stagione per Il te con l’autore, nell’incontro ormai storico dell’ultima domenica del mese alle 16, che vedrà altri ospiti: alcuni ormai amici che ritornano ed altri che si sono avvicinati alla nostra idea».

Il programma di domenica è semplice: in Centro storico alternati ai pittori ospiti dell’associazione Kubeart, ci saranno dei banchetti con giallisti e narratori. Il via all’iniziativa sarà per le 10, fino alle 17 del pomeriggio.

«Occasione, per chi fosse interessato alle nostre iniziative, conclude il presidente, per iscriversi alla nostra associazione e sostenere l’idea che la lettura è una compagna sempre gradita e costruttiva».