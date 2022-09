Collegiate: la piattaforma che aiuta a trovare una camera agli studenti universitari

Scegliere Milano per i propri studi si rivela spesso una soluzione vincente, essendo una città ricca di opportunità e di ottimi atenei. Il problema si manifesta al momento della ricerca dell’alloggio giusto, poiché i prezzi sono piuttosto alti a seconda della zona richiesta.

Per aiutare tutti i fuorisede che devono organizzare una nuova vita nel capoluogo lombardo, è nata una piattaforma interessante chiamata Collegiate.

Si tratta di un portale sul quale possono accedere tutti gli studenti stranieri che cercano una sistemazione per motivi di studi. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e quali vantaggi porta a coloro che decidono di fidarsi.

Sicurezza e trasparenza

Optare per una stanza presente su Collegiate significa ottenere un alloggio spazioso e adeguato alle aspettative, che risponde a determinati standard in termini di tranquillità e pulizia.

Si tratta di una scelta sicura, che prevede contratti regolari e soprattutto locatori controllati e certificati, così che non si abbiano brutte sorprese nel corso dell’affitto.

Non a caso parliamo di una delle compagnie più apprezzate e riconosciute non solo nel Regno Unito ma anche in Europa, dove in breve tempo il nome è stato associato al concetto di serietà ed affidabilità.

Alloggi belli e ben posizionati

Uno degli obiettivi del portale è trovare la sistemazione idonea per ogni studente. Pertanto, in base al tipo di ateneo che si dovrà frequentare, si cerca la stanza più vicina, unendo la comodità alla pulizia e alla praticità degli spazi.

Ogni abitazione viene prima controllata, per verificare che risponda ai requisiti e valga esattamente il prezzo che ogni mese viene pagato. Inserendo le informazioni di base, avrai la possibilità di selezionare diverse soluzioni a seconda del tuo budget, visualizzando i dettagli e le fotografie caricate.

Possibilità di conoscere ragazzi e organizzare eventi

L’affitto di una stanza prevede che ogni appartamento venga condiviso con altri ragazzi che vivono la stessa esperienza. Ricorrere a Collegiate significa quindi poter conoscere altre persone simpatiche e stimolanti, partecipando alla vita universitaria e agli eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno.

Solo in questo modo si potranno vivere a pieno questi anni, apprendendo sempre nuove materie ma anche svagandosi nel modo desiderato.

Per questo motivo, sono rispettati determinati standard di età, dando la possibilità di scegliere anche tra appartamenti misti o meno.

Affitti all inclusive

Il problema degli affitti a Milano non è solo il costo della locazione, ma anche tutte le spese accessorie che ruotano attorno alla gestione di una casa, che spesso impediscono ai studenti stranieri di studiare nei migliori atenei per mancanza di fondi.

Ricorrere a Collegiate significa optare per una formula all inclusive, senza pertanto ricevere bollette o la richiesta di spese accessorie alla fine del mese. L’obiettivo è non avere distrazioni o incombenze diverse dallo studio, per non perdere nemmeno un minuto degli anni universitari.