Conclusa la procedura per il passaggio delle azioni residue di Carige a Bper

Dopo i risultati definitivi della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto delle azioni di Banca Carige spa per un totale di 29.627.430 azioni ordinarie residue ancora in circolazione dell’istituto di credito genovese, pari al 3,89% del capitale sociale ordinario dell’emittente, Bper Banca spa ha comunicato l’avvenuto deposito della somma di 23.701.944,00 di euro, corrispondente al controvalore complessivo della procedura congiunta, sul conto corrente intestato all’offerente presso il Banco di Sardegna, dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle azioni ordinarie residue.

Da oggi sarà efficace il trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie residue a favore di Bper con conseguente annotazione a libro soci da parte di Carige.

Borsa Italiana ha infine disposto la sospensione dalle negoziazioni sull’Euronext Milan delle azioni ordinarie di Carige per le sedute del 16 e del 19 settembre 2022 e la revoca dalla quotazione. Inoltre, con il medesimo provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale revoca delle azioni di risparmio di Carige. Pertanto, i restanti titolari delle azioni di risparmio dell’emittente che non hanno aderito all’offerta volontaria riaperta rimarranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.