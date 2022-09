In macchina contro un muro a Mendrisio, gravi ferite per un 31enne varesotto

Grave incidente nella serata di lunedì 12 settembre, poco dopo le 21.10, a Mendrisio. Secondo quanto riportato dalla polizia cantonale, un 31enne automobilista italiano residente in provincia di Varese circolava su via Rime quando è uscito di strada andando a sbattere frontalmente contro un muro di sostegno a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Polizia Città di Mendrisio, nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale del Mendrisiotto che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura con l’ausilio di una pinza idraulica.

Sul posto anche i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure al 31enne e lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato gravi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici del caso, via Rime è stata chiusa e il traffico deviato.