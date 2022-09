Riprendono gli open day della clinica Next Fertility Procrea

Da anni ormai Next Fertility ProCrea offre a tutte le coppie che sono alla ricerca di un figlio la possibilità di incontrare in presenza il proprio team e visitare la clinica. Siamo felici quindi di confermare nuove date anche per la stagione 2022-2023.

“Da sempre la nostra clinica crede fortemente nel dialogo con i propri pazienti e vuole rimanere il più possibile vicina alle coppie che si trovano ad affrontare problemi di infertilità” – afferma il Direttore Andrea Barlocco. E ciascun evento porte aperte è proprio questo: un momento di incontro con gli specialisti del Centro. Medici, biologi, genetisti si mettono a disposizione per spiegare, ascoltare e indirizzare le coppie che desiderano diventare genitori.

Gli incontri si tengono mensilmente il sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso Next Fertility ProCrea a Lugano (via Clemente Maraini 8).

Argomenti trattati durante gli incontri

vi sono: approfondimenti su cosa si intende per infertilità

biologia della riproduzione

tecniche di procreazione medicalmente assistita

aggiornamenti in ambito diagnostico

terapie e i trattamenti disponibili presso il Centro.

Calendario degli appuntamento

17 settembre 2022

12 novembre 2022

17 dicembre 2022

21 gennaio 2023

25 febbraio 2023

22 aprile 2023

27 maggio 2023

Programma degli incontri

14.00 – 14.15 accoglienza degli ospiti presso Next Fertility ProCrea (Lugano)

14.15 – 15.45 conferenza

15.45 – 16.15 visita della clinica

16.15 – 17.30 rinfresco e possibilità di parlare con gli specialisti

Durante gli incontri, infine, interverranno anche alcune coppie di ex pazienti che hanno il piacere di condividere le loro testimonianze dirette con i presenti.

Novità della stagione 2022-2023

#ProCreainTour

Un viaggio a tappe per incontrare gli specialisti della riproduzione assistita

“Siamo lieti di annunciare, inoltre, una grande novità per la stagione, ovvero le prime date del #ProCreainTour, un viaggio a tappe che porterà il nostro team in diverse regioni d’Italia e non solo” – comunica la Direzione della clinica.

“Grazie a tante vostre segnalazioni, in questa nuova stagione abbiamo deciso di ampliare il progetto e avvicinarci ancora di più a voi. Crediamo molto nel rapporto con il paziente e abbiamo deciso di tramandarlo iniziando proprio da questi incontri sul territorio italiano.” I professionisti della clinica tratteranno vari temi durante l’evento, dal capire qual è il momento giusto in cui la coppia deve approcciarsi al mondo della procreazione medicalmente assistita (PMA) fino a scoprire quali possono essere le cause e i vari trattamenti che da più di 20 anni offriamo a tutti i pazienti di Next Fertility ProCrea per trattare la loro infertilità.

Per motivi organizzativi, per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione.

15 ottobre 2022 – Stresa (VB) – Hotel la Palma – Lungolago Umberto I, 33 – 28838 Stresa (VB)

26 novembre 2022 – Genova – NH Collection Marina – Molo Ponte Calvi, 5 – 16124 Genova

25 marzo 2023 – Milano – tbc

27 maggio 2023 – Taranto – tbc

10 giugno 2023 – Cagliari – tbc

Tutti gli eventi si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e seguirà il seguente programma:

ore 14.00-14.15: accoglienza ospiti

ore 14.15-16.00: conferenza medici sul tema “Come riconoscere l’infertilità e come viene trattata in Next Fertility Procrea”

ore 16.00-16.30: coffee-break

ore 16.30-18.30: singoli incontri con i nostri Ginecologi (su prenotazione – durata 30 minuti)

Le coppie alla ricerca di un figlio potranno quindi incontrare gli Specialisti di Next Fertility ProCrea anche nella propria città, in ambienti accoglienti e riservati, dove potranno analizzare il proprio caso specifico con il personale qualificato. Durante gli incontri, infine, interverranno anche alcune coppie di ex pazienti che hanno il piacere di condividere le loro testimonianze dirette con i presenti.

Si ricorda che la partecipazione agli incontri “Porte Aperte” e #ProCreainTour è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione presso la segreteria della clinica, chiamando il numero +41919245555 dalla Svizzera oppure +390260063041 dall’Italia, scrivendo a info@procrea.ch (indicando nell’oggetto la data di interesse).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della clinica.

Procrea Centro Fertilità Svizzera Italiana Sa

Via Clemente Maraini 8, Lugano

Tel. +41919245555 (dalla Svizzera)

Tel. +390260063041 (dall’Italia)

Email: info@procrea.ch