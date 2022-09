Scherma storica con i “Magli d’acciaio” a Castiglione Olona

Sabato 1 ottobre riaprono i corsi di scherma storica della Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” Scherma Storica Varese.

Dalle ore 10 alle ore 18, nella palestra Le Officine di Castiglione Olona, si terrà un open day inaugurale all’insegna della scherma storica sotto la supervisione dell’istruttore Michele Cencia e degli altri atleti castiglionesi.

I visitatori potranno sperimentare di persona il combattimento in armatura in totale sicurezza grazie a simulacri di arma e protezioni moderne, indossare fedeli riproduzioni di corazze di metà XV secolo e assistere a tornei in armatura.

L’ingresso è gratuito e aperto ai minori. Sarà inoltre possibile ristorarsi e acquistare gadget presso gli appositi gazebo.