Tentano di scippare una donna nel centro di Varese: la polizia arresta un uomo e una donna

Un uomo e una donna, di 35 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Varese per aver tentato di scippare un’anziana. L’aggressione è avvenuto sabato scorso in via Monastero Vecchio.

Grazie ad una minuziosa attività investigativa, i poliziotti erano riusciti a mettere insieme alcuni tasselli fondamentali che avevano permesso di tracciare un identikit di due soggetti che a bordo di una berlina avevano, verosimilmente, commesso alcuni scippi tra Induno Olona e Varese nelle ultime settimane.

Così, sabato pomeriggio scorso, dopo aver individuato l’auto sospetta in via Monastero Vecchio, gli agenti l’hanno seguita fino a quando hanno visto un uomo sporgersi e strappare la borsa ad un’anziana donna che veniva trascinata per qualche metro e poi fatta cadere a terra dove batteva la testa.

L’intervento repentino dei poliziotti ha consentito, quindi, di raggiungere gli autori del reato con addosso ancora la refurtiva e di trarli in arresto.

La vittima è stata prontamente medicata per le ferite riportate, giudicate guaribili in otto giorni.