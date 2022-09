“Toccare la luce”: omaggio a Claribel Alegria

Giovedì 15 settembre alla Biblioteca Frera di Tradate alle ore 20 si terrà un reading di poesia in doppia lingua in omaggio a Claribel Alegría, una delle voci più importanti del novecento ispanoamericano.

Verranno lette alcune poesie dell’autrice in lingua originale spagnola con traduzione in italiano. Durante la serata gli invitati Alice Serrao, Andrea De Alberti, Elisa Longo, Luigi Cannillo, Marco Pelliccioli, Mirna Ortiz Lopez e Riccardo Giuseppe Mereu leggeranno anche testi propri.

Claribel Alegría è tra le maggiori esponenti della letteratura centro e sudamericana, ed è attualmente tradotta in 15 lingue. Nata nel 1924 a Estelí, in Nicaragua, da padre nicaraguense e madre salvadoregna, trascorre l’infanzia e l’adolescenza in El Salvador. Nel 1943 si trasferisce negli Stati Uniti per studiare alla George Washington University, dove si laurea in lettere e filosofia. Lì incontra Darwin J. Flakoll, che sposa nel 1947 e con cui avrà quattro figli. L’anno successivo pubblica il primo libro di poesie, Anillo de Silencio, con l’aiuto e l’apprezzamento del Nobel per la letteratura Juan Ramón Jiménez. Tornata in patria si lega al Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale.

Dopo aver vissuto in vari paesi europei e latinoamericani, nel 1979 Claribel e Darwin si trasferiscono in Nicaragua per scrivere libri di testimonianza sulla realtà centroamericana.

Sono numerosissimi i premi internazionali ottenuti da Claribel Alegría durante la sua lunga carriera poetica. Spiccano, oltre al “Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana”, il premio “Casa de las Americas” conferitole a Cuba nel 1978 e il “Neustadt International Prize for Literature” del 2006. In Italia si è aggiudicata il “Premio Camaiore Internazionale” nel 2016 ed è stata insignita della commenda dell’Ordine della Stella della Solidarietà nel 2010.

Morì il 25 gennaio 2018 e oggi il suo spirito allegro e vispo che balza fuori dai versi ci ricorda attraverso la sua poesia che la vita va vissuta fino in fondo e con coraggio, fino a toccare la luce.

“Toccare la luce” appartiene al ciclo d’incontri internazionali “Evohé”, che trae il suo nome dalla raccolta della poetessa uruguaiana Cristina Peri Rossi. Rappresenta il richiamo e la esclamazione di giubilo, in questo caso, per la poesia. Un modo per creare ponti e reti tra poeti, artisti, lettori, critici, traduttori e professionisti del mondo editoriale e altro. La direzione artistica della serata è di Rocío Bolaños e Tania Pleitez Vela.