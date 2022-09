Truffatori in azione a Vergiate, il sindaco: “Prestate attenzione”

“La Polizia Locale mi ha informato che stanno girando alcuni truffatori che suonano ai campanelli delle persone anziane e li raggirano rubandogli l’oro”. A lanciare l’allerta è direttamente il sindaco di vergiate Daniele Parrino denunciando una modalità d’azione die malviventi che purtroppo è tristemente diffusa in molti comuni anche della nostra provincia. “Prestate tutti molta attenzione e non fate entrare in casa nessuno che non sia di vostra conoscenza”, ammonisce il sindaco.