Un preparatore americano per gli Skorpions Varese

Gli Skorpions Varese, vincitori dell’ultimo Silverbowl e per questo motivo promossi nella massima categoria del football americano in Italia, hanno aggiunto un tassello importante in vista dello sbarco in Prima Divisione.

La società bianco-rosso-nera ha infatti ingaggiato un preparatore atletico statunitense, Peter Deiwert, professionista con una esperienza di quindici anni nelle discipline di resistenza e ultra running ma anche abilitato per il sollevamento pesi. In questo campo ha collaborato con la federazione (USAW) anche per rifinire la condizione atletica del campione del mondo dei CrossFit Games Masters.

A Varese Deiwert assumerà il ruolo di “strength and conditioning coach” e sarà fondamentale per migliorare la condizione atletica di ogni singolo giocatore, per la riabilitazione degli infortunati e per migliorare la prevenzione sui problemi fisici.

Il preparatore americano è atteso in città a breve e quindi potrà iniziare presto il suo lavoro nello staff degli Skorpions i quali, nel frattempo, promettono grandi novità a breve giro di posta.