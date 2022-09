Visita guidata al cimitero monumentale di Giubiano a Varese

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e e partecipata manifestazione culturale d’Europa di settembre, il Comune di Varese propone per il 25 settembre percorsi accompagnati dai Volontari del Servizio Civile dei Musei al Cimitero monumentale di Giubiano.

L’evento dal titolo, “Il cimitero monumentale di Giubiano: un percorso tra Liberty e personaggi illustri”, punta ad ampliare la conoscenza da parte della cittadinanza del ricco patrimonio monumentale del cimitero storico. Il percorso verterà sullo stile Liberty, diffuso a Varese nell’edilizia residenziale turistica ma anche nelle fabbriche e nelle edicole funerarie che testimoniano la prosperità e il prestigio di cui godeva la città, e in accenni alla vita e alle opere di personaggi di spicco come la Famiglia Macchi, Bianchi, Poretti…

Il cimitero monumentale di Giubiano, situato in via Maspero è il più significativo per la presenza di numerose opere d’arte tanto da poter essere considerato un museo a cielo aperto e “luogo della memoria” dove attraverso le tombe dei personaggi più rappresentativi è possibile ricostruire la storia della città. Edificato in stile etrusco, su progetto dell’architetto Carlo Maciachini, progettista anche del Cimitero monumentale di Milano, fu inaugurato il 2 maggio 1880 con un lungo muro di cinta e, agli angoli, edicole ed emicicli. I viali principali e i vialetti, ombreggiati da alberi ad alto fusto, danno l’aspetto al camposanto di un grandioso giardino. All’interno un viale con cipressi conduce alle sepolture e a una chiesa a cappella, realizzata da Paolo Cantù. Dietro il tempio si trova il vecchio crematorio ottocentesco, uno dei più antichi in Italia. Nel cimitero riposano illustri personaggi varesini con sepolture e cappelle di grande pregio artistico.

I percorsi, della durata di un’ora ciascuno, saranno avviati alle ore 10.30 e alle ore 11.00.

L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

E’ gradita prenotazione: https://PRIMOTURNO_visitacimitero.eventbrite.it

https://SECONDOTURNO_visitacimitero.eventbrite.it

per informazioni: info@museivarese.it