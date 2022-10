A Varese “EcceDiamo” il festival delle Acli per un cibo giusto per tutti

Due giorni di incontri, eventi e momenti di socialità per riflettere sulla lotta allo spreco, i progetti e la filiera del recupero delle risorse. Tascone: “Riflessione fondamentale in questo momento storico”

Ridurre lo spreco alimentare, ottimizzare le eccedenze e lavorare per la diffusione di una cultura alimentare equa e corretta. Si svolgerà a Varese il 21 e 22 ottobre la nuova edizione di “EcceDiamo. Il festival del cibo giusto per tutti”. L’evento itinerante, nato nell’ambito del progetto “The Avanzers”, si svolgerà in diversi luoghi della città ed è stato realizzato dalle Acli nazionali in collaborazione con le Acli provinciali di Varese e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Varese.

La rassegna che prevede momenti di incontro, dibattiti e socialità (qui il programma) andrà a coinvolgere il mondo della scuola, i cittadini, le associazioni e la rete che si occupa della redistribuzione delle risorse, non solo alimentari, proprio per promuovere comportamenti virtuosi nel più ampio tema dell’economia circolare e sostenibile.

«Il festival – spiega Carmela Tascone, presidente delle Acli provinciali – contiene un duplice messaggio: il primo riguarda l’invito a prestare attenzione non solo al consumo giusto ma anche alla particolare situazione che stiamo vivendo e che rappresenta una difficoltà per molte famiglie, il secondo è la conferma che la sensibilità delle Acli in questi ambiti, che riguardano la dimensione sociale, è sempre molto elevata».

Il programma

Meno spreco, più equità

La povertà alimentare è una delle emergenze più preoccupanti del nostro tempo e che non risparmia il nostro paese, direttamente collegata a quella della povertà assoluta (in Italia si stima che siano oltre 5.500.000 le persone che ne sono colpite).

«I dati ci dicono che in media ogni cittadino in Italia butta circa 31 chilogrammi di cibo in un anno – sottolinea Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli -. È dunque necessario, anche alla luce delle attività di contrasto alla povertà lavorare per sensibilizzare maggiormente le famiglie sulla lotta agli sprechi alimentari. Grazie alle Acli di Varese che hanno accolto ben volentieri l’idea di questa edizione del festival e grazie al Comune di Varese che attraverso l’assessorato all’economia circolare, ha dato il patrocinio a questa iniziativa».

“The Avanzers”, come ottimizzare la filiera del recupero

Il Festival rappresenta un importante appuntamento annuale di incontro, condivisione e scambio, nonché un luogo di sensibilizzazione ed educazione per la cittadinanza. L’evento prevede iniziative rivolte ai più giovani come le attività di animazione per i ragazzi delle scuole e il concerto del Riciclato Circo Musicale e incontri per gli addetti ai lavori sulla filiera del recupero, sulla piattaforma informatica “The Avanzers” (uno strumento per facilitare la raccolta e distribuzione del cibo) e sulla coprogettazione e collaborazione fra Enti Locali, Terzo Settore e grande distribuzione. Le Acli, da diversi anni, si occupano di recupero e redistribuzione di eccedenze tramite l’attivazione di reti locali di solidarietà. Con il sostegno di enti e organizzazioni pubbliche e private, l’Associazione ha recuperato quest’anno più di 2 milioni di kg di generi alimentari che sarebbero finiti in discarica, per distribuirli a 318 mila persone. Con queste giornate di cultura, confronto, educazione e animazione, le Acli vogliono contribuire a costruire un modello alternativo di società in cui il paradosso “spreco/povertà” trovi un maggior equilibrio, ­fino ad essere cancellato.