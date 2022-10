Albero cade a Somma sulla strada di Malpensa, danni a un’auto

È successo in pieno giorno, in una giornata senza vento né pioggia: un dipendente aeroportuale stava andando al lavoro a Malpensa e d’improvviso sulla strada ha visto schiantarsi sulla strada un albero del bosco vicino, che ha anche danneggiato il veicolo.

È accaduto nella tarda mattina di mercoledì sulla via per Tornavento di Somma Lombardo, in fondo alla strada che scende dalla cittadina di Somma, quasi alla rotonda con la superstrada 336.

Per fortuna non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.