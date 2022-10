Il cantante Niko Pandetta in carcere. Quando a Busto Arsizio si lamentò dell’annullamento di un suo concerto

Le porte del carcere si aprono per Niko Pandetta, cantante neomelodico catanese, dopo l’arresto avvenuto a Milano nella giornata di ieri (martedì) dopo che in un primo momento si era sottratto alla cattura. I giudici della Suprema Corte, nelle scorse settimane, avevano reso irrevocabile il verdetto d’Appello che nell’estate 2021 lo ha condannato a 4 anni per spaccio di stupefacenti a Catania.

Il cantante è noto per i testi delle sue canzoni che inneggiano alla malavita e per aver espresso diverse volte frasi che negavano l’esistenza della mafia. Nel 2020 a Busto Arsizio tenne una rumorosa conferenza stampa all’interno della sede di un’associazione che si occupava di reinserimento lavorativo dei detenuti dove criticava comuni come quello di Bollate che aveva convinto il proprietario di una pizzeria a non far esibire il discusso artista.

Qui l’intervista