Castellanza ha dato il benvenuto ai nuovi nati

Si è svolta sabato 15 ottobre la seconda giornata dedicata ai piccoli nati castellanzesi, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Gentilezza guidato da Cristina Borroni.

L’iniziativa ha riscosso un grande apprezzamento dai neogenitori che come nello scorso appuntamento di maggio, hanno aderito numerosi – anche in questa edizione sono una ventina le famiglie aderenti – partecipando insieme alle loro famiglie e affollando nella mattinata la bella Sala Delle Colonne del Municipio cittadino.

Il “Benvenuto ai nuovi nati”, è un progetto nato con l’intento di diffondere sul territorio pratiche di Gentilezza e Accoglienza, attraverso la collaborazione dell’amministrazione comunale con le associazioni e le realtà cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 6 anni.

Nel corso della cerimonia, anche in questa occasione, è stato offerto, un pacco dono alle famiglie come benvenuto per i piccoli cittadini castellanzesi, all’interno della nostra comunità. Il kit, è stato creato in collaborazione con la Farmacia Comunale, la Farmacia Morelli e Knit Cafè, e preparato a cura delle volontarie Bruna e Fabia per accogliere in città i nuovi arrivati, e allo stesso tempo poter fornire alle loro famiglie gli strumenti necessari per affrontare con serenità il periodo di grandi cambiamenti che segue l’arrivo di un bimbo.

«In questo secondo appuntamento dell’anno diamo il benvenuto ai piccoli nati da maggio ad agosto 2022 – commenta l’Assessore Cristina Borroni – Una importante occasione di incontro tra l’ amministrazione comunale e le famiglie ma anche di un primo incontro tra le stesse famiglie che così hanno la possibilità di conoscersi e scambiarsi idee e consigli».

Il pacco dono contiene scarpine colorate, realizzate a mano con l’amorevole cura e attenzione delle frequentatrici del Knit Cafè della Corte del Ciliegio, un documento educativo riguardante il corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini e una tessera sconto del 10% sull’acquisto di alcuni beni presso le farmacie aderenti all’iniziativa. E’ stato inoltre distribuito un opuscolo contenente tutte le informazioni utili sui servizi presenti sul territorio, per la fascia di età da 0 a 6 anni.

«Anche in questo secondo appuntamento – conclude il Sindaco Mirella Cerini – abbiamo potuto accogliere tanti nuovi bambini nella nostra città, creando anche un primo momento di relazione e scambio tra le famiglie e magari creare nuove amicizie. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa festa di benvenuto insieme e tutte le realtà che hanno collaborato con tanta passione con l’ Amministrazione Comunale per la riuscita dell’evento».