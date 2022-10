“Conosci Billy Blue?”: un forum su cyberbullismo al Liceo Curie di Tradate

L’aula magna del Liceo Marie Curie di Tradate ospiterà, dalle 18 di venerdì 14 ottobre, un forum dal titolo “Conosci Billy Blue?” dedicato ai genitori sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’aula ha a disposizione circa 120 posti ma l’iniziativa potrà raggiungere tutte le persone che lo desiderano: i ragazzi del biennio delle Scienze Umane hanno infatti predisposto la possibilità di interagire a distanza con domande in diretta e in chat.

All’incontro parteciperà – in modalità online – la dottoressa Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta referente del Centro Adolescenti Casa Pediatrica della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, che risponderà alle domande poste sia dagli adulti in presenza sia da quelli a distanza. Per favorire la riflessione su cosa possa essere il fenomeno diffuso del bullismo e del cyberbullismo saranno inoltre presentate alcune testimonianze raccolte nel mondo reale ed espressione anche della realtà degli adolescenti.

Il forum è allestito dal Liceo Curie all’interno della rete del Bull Out della provincia di Varese; tra gli organizzatori ci sono anche gli allievi delle classi 1 BU- 2 BU- 3 AU, indirizzo Scienze Umane con l’aiuto e il supporto della docente referente del cyberbullismo, la professoressa Rosanna Galletta.

Per poter partecipare è sufficiente prenotarsi con una e-mail da inviare all’indirizzo contrastobullismo.gr@gmail.com, entro le ore 16:00 di venerdì 14 ottobre.