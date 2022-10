Coro Divertimento Vocale, che spettacolo a Gallarate!

Una serata travolgente. Come sempre, verrebbe da dire, quando protagonista è il Coro Divertimento Vocale, ormai celebre ensemble canoro di Gallarate. Che questa volta è tornato in città per un evento molto legato alla realtà gallaratese: i cento anni della sezione cittadina del Club Alpino Italiano.

Un ritorno “in casa”, al Teatro Condominio, dopo 3 anni, «con un’emozione grandissima».

Presenti le principali autorità cittadine, il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla Cultura Claudia Maria Mazzetti, oltre al presidente della sezione del CAI locale Antonio Maginzali e il vicepresidente del CAI nazionale Angelo Schena.

Un pubblico numerosissimo è intervenuto per partecipare a questa data, conclusione dei festeggiamenti durati tutto l’anno. L’appuntamento del Coro Divertimenti Vocale ha attratto grande attenzione: in pochi giorni è stato registrato il tutto esaurito. Perché i gallaratesi amano il proprio “coro cittadino”, capace di coinvolgere, di entusiasmare e di divertire. E lo seguono. A maggior ragione se il festeggiato è speciale.

I 100 anni del Cai Gallarate

I 100 anni del CAI di Gallarate sono un evento per la città e per i tanti amanti della montagna, considerato che quest’anno la Sezione è arrivata a contare 1000 soci tra le proprie fila.

«Con questo concerto – racconta Antonio Maginzali, presidente del CAI di Gallarate – abbiamo voluto concludere i festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione della nostra sezione. Gli eventi sono iniziati a marzo con diversi incontri per celebrare la passione per la montagna. Abbiamo voluto concludere in bellezza con un concerto aperto a tutta la cittadinanza, capace di coinvolgere tutti, non solo agli appassionati di montagna. Ecco che allora la scelta è stata di invitare i nostri amici del Divertimento Vocale, nostro orgoglio cittadino e coro amico».

A metà concerto la sezione del CAI di Gallarate ha deciso di presentarsi in modo speciale. Sul palco è salita una piccola rappresentanza delle varie sezioni. Escursionisti, speleologi, torrentisti, mountain bikers e alpinisti, equipaggiati di tutto punto, accompagnati da una voce narrante e dai suoni della natura prodotti dal coro. Presentato anche il nuovo labaro della sezione. A seguire le commoventi note di “Signore delle Cime”, intonato a quattro voci dai cento coristi presenti. «Per me – continua Maginzali – è una grande emozione aver invitato il Coro Divertimento Vocale. Siamo due realtà amiche, molti membri del coro sono soci CAI. Ci accomuna uno stile di passione, noi per la montagna, il CDV per il canto e la musica corale. Siamo entrambi radicati nel nostro territorio. Noi portiamo il nome di Gallarate in montagna, il CDV nei teatri e nelle piazze. Che bello che sarebbe poter organizzare un concerto in montagna».

I numeri del Cai di Gallarate

Una sezione, quella del CAI di Gallarate, tra le più dinamiche in provincia. Mille soci, 5 divisioni rappresentate – escursionismo, speleologia, torrentismo, alpinismo, mountain bike – tutte le fasce d’età coinvolte, dall’alpinismo giovanile della sottosezione di Casorate Sempione, fino all’escursionismo dei seniores. 60 istruttori accompagnatori, 2 rifugi, 4 bivacchi, per non parlare di una grande offerta di corsi e di un ricco calendario di escursioni, che propone uscite in tutti i weekend dell’anno.