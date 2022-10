Due giorni da paura per Halloween in Palude Brabbia

*Una favola itinerante con magici personaggi al calar della sera, tra i verdi sentieri dell’Oasi, per risolvere insieme un inquietante mistero che avvolge e ingrigisce la Palude.

Questa la traccia che i bambini più coraggiosi (dai 7 anni in su) potranno seguire nella natura protetta dell’Oasi della Palude Brabbia per festeggiare Halloween in Palude con i volontari Lipu nei pomeriggi di domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre dalle ore 16.30.

La donazione per partecipare è di 12€ a bambino, 10€ soci LIPU.

In caso di impossibilità a partecipare è necessario avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it entro le 12 del giorno precedente.

Si consigliano scarponcini, abiti caldi e una torcia a famiglia.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)