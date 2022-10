Due incidenti nel pomeriggio a Gallarate

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 ottobre, si sono verificati due incidenti a Gallarate, causando rallentamenti e traffico nelle vie del centro.

Il primo, intorno alle 13, è avvenuto in piazza Risorgimento: lo scontro di due autovetture non ha riportato feriti, uno dei due automobilisti coinvolti è stato portato in ospedale per degli accertamenti. L’incidente ha creato traffico nelle vie del centro, ma la situazione è poi rientrata.

Tra le 14.30 e le 15, invece, si sono scontrati un ciclista e un’autovettura in via Puglia, a Madonna in Campagna: il ciclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio.

Questi incidenti, seppur lievi, si aggiungono alla giornata di ieri, lunedì 10 ottobre, caratterizzata dalla caduta dell’anziano di 75 anni in preda a un malore una via del Lavoro (successivamente morto, sono stati donati gli organi).