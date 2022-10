Endometriosi cos’è e come si cura: il dr Danilo Centrella parla di prevenzione e terapie

La pillole di salute del dottor Danilo Centrella, medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa del Verbano Cusio Ossola, parla di una tra le patologie più dolorose e spesso poco conosciute per le donne: l’endometriosi che affligge almeno 3 milioni di donne in Italia.

Pensate che c’è un termine, che è molto utilizzato, per definire uno stato caratteriale delle persone ed è isteria: questo soggetto è isterico. Isteria deriva dal termine greco hysteron che vuol dire utero, perché, in passato, si pensava, in maniera inadeguata, che tutti i problemi della donna fossero determinati dall’utero. Quindi, un sistema di medicina che colpevolizzava la donna.

Addirittura Ippocrate, nel IV secolo avanti Cristo, aveva descritto le patologie del dolore pelvico della donna e diceva che la soluzione era sposarsi precocemente e fare tanti figli.Perché l’endometriosi è una patologia molto diffusa nel mondo: pensate che dal 10 al 12% delle donne in età fertile e delle giovani donne dai 25 ai 35 anni soffre di endometriosi e questo ha un impatto sociale estremamente importante.

Ma cos’è l’endometriosi?

L’endometrio è una parte dell’utero, uno strato dell’utero, che èspugnoso, e che agisce sotto lo stimolo degli estrogeni e del progesterone, per adattarsi ad accogliere l’embrione, quindi una specie di spugnasotto lo stimolo degli estrogeni. Se non avviene la fecondazione, non avviene l’impianto dell’utero,si ha il ciclo mestruale con l’eliminazione di questo strato di tessuto.

Bene. Ci sono delle situazioni, molto molto frequenti nelle donne, in cui lo strato di endometrio, questo particolare strato di tessuto, si trova anche in altre zone: della pelvi, nelle ovaie, nelle tube uterine, nella vescica, nell’intestino, all’interno del peritoneo della pelvi. Il problema è che questo strato agisce sempre sotto lo stimolo del testerone, quindi si hanno vari fasi: dalla fase follicolare, alla fase proliferativa, alla fase mestruale o desquamativa che , però, non può essere eliminato all’esterno, quindi si crea una reazione infiammatoria all’interno dell’organismo delle donne che dà un dolore di tipo gravitativo o trafittivo, soprattutto nel periodo premestruale e durante la mestruazione nelle giovani donne. Quindi sono sono stati coniati dei termini come dischezia per il dolore durante la defecazione, dismenorrea per il dolore durante le attività mestruali, oppure dispareunia durante l’attività di tipo sessuale.

Pensate che in Italia ne soffrono più o meno 3 milioni di donne e in Europa 14 milioni nel mondo 58 milioni. È un problema sociale importante e soprattutto influenza molto il lavoro, l’attività sessuale, le attività della fertilità della donna. Il 40% delle donne che non riesce ad avere figli, soffre di endometriosi.

Perché ne parliamo? perché è molto importante. La donna sente che il dolore durante il ciclo mestruale è una cosa fisiologica e quindi prende solo degli antidolorifici, invece è molto importante una diagnosi precoce perché c’è una terapia, sia di tipo medico con dei farmaci estrogenici, estrogeni e progestinici , o con la terapia chirurgica per togliere questi focolai all’esterno della cavità uterina con tecniche mini invasive come la laparoscopia che risolvono sicuramente la situazione, migliorano molto la qualità di vita sociale delle donne.

È molto importante,perché prima si agisce, prima si agisce sia sulla qualità di vita, ma soprattutto sulla fertilità delle donne. Sappiate che attualmente da quando iniziano i sintomi a quando la giovane donna richiede aiuto passano dai 6 ai 7 anni. Questo è un periodo molto importante che va evitato perché prima avviene la diagnosi precoce prima si può aiutare la paziente